Россиянка обвинила контрактника в изнасиловании На Урале чиновница обвинила военнослужащего в изнасиловании

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Екатеринбурге чиновница из системы образования обвинила военнослужащего-контрактника в том, что он ее изнасиловал, передает агентство URA.RU со ссылкой на осведомленный источник. С соответствующим заявлением она обратилась в полицию. Мужчина же настаивает, что их контакт произошел по согласию.

Женщина утверждает, что ее изнасиловали. Подано заявление в полицию. При этом подозреваемый вину не признает, говорит, что все было по обоюдному согласию, — рассказал источник.

Известно, что мужчина пришел в гости к женщине, где и произошло то, из-за чего чиновница отправилась в полицию. Сейчас военнослужащий находится в распоряжении Военного следственного отдела СК России по Екатеринбургскому гарнизону.

До этого сообщалось, что житель Челябинска, ранее осужденный за истязание беременной супруги, после участия в СВО вернулся домой и продолжил угрожать бывшей. В марте 2023 года его отправили на спецоперацию из исправительной колонии № 15 в Копейске. Тем, что он едет на фронт, Александр поделился со своими близкими. О жестокости мужчины рассказали две женщины, которые в разное время находились с ним в отношениях и родили детей. Бывшие возлюбленные Александра описывают его как домашнего тирана, который ведет асоциальный образ жизни. Последние несколько лет пострадавшие держатся вместе, а сейчас опасаются за свою безопасность, поскольку он ищет с ними встреч.