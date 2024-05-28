Россиянка обвинила бойца СВО в том, что он выстрелил ее псу в глаз

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Паблик «ЧП ДПТ Пермь» сообщает со ссылкой на местную жительницу, что боец СВО прострелил глаз ее собаке в деревне Конец Гор. Женщина рассказала, что ее животное было принято за уличное и пострадало от пневматического оружия. По ее словам, выстрел производился в упор. При этом сама женщина, с ее слов, находилась в 20 метрах от пса.

Мою собаку расстреляли в упор, в глаз! Деревня Конец Гор. [Стреляли] двое местных из пневмата. Один — эсвэошник! 20 метров от меня, они перепутали собак. Второго кобеля убили, где-то тело в лесу, — написала местная жительница.

Она отметила, что пес был очень добрым. По словам женщины, стрелявшие пока не понесли наказания.

Ранее бывший участник СВО сознался в убийстве второклассницы в станице Ольгинской Ростовской области. Тело ребенка нашли в лесополосе 17 мая. Мужчина дал признательные показания уже на следующий день.