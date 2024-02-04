Россиянка обварила ноги в яме с кипятком В Петербурге женщина провалилась в яму с кипятком и обварила ноги

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Жительница Кронштадта в Санкт-Петербурге упала в яму с кипятком, сообщает 78.ru. По его информации, женщина получила сильные ожоги ног.

Как передает издание, пострадавшая проходила по газону на пересечении Флотской и Владимирской улиц, но оступилась и провалилась ногой под снег. Врачи диагностировали у нее ожог первой-второй степени в области левой стопы и голеней. Петербурженка находится в состоянии средней степени тяжести, от госпитализации она отказалась.

Ранее в Нижнем Новгороде из-за прорыва трубы пострадали местные жители. По словам очевидцев, рядом с местом коммунальной аварии находится диагностический центр, из-за чего в большинстве ожоги получили пожилые люди. После прорыва вода текла в различных направлениях, и люди не сразу поняли, что под ногами кипяток.

Еще одна коммунальная авария ранее произошла в Новосибирске. Бьющий из-под земли фонтан достиг седьмого этажа жилого многоэтажного дома. Отмечалось, что причиной аварии стал прорыв подземной теплотрассы в Ленинском районе города.

До этого в Южно-Сахалинске кипяток залил улицу из-за аварии на теплотрассе. Видео с места прорыва появилось в Сети. Среди мирных жителей никто не пострадал.