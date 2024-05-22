Россиянка не смогла сама выйти из наркоза из-за мутации гена Уфимка после родов не смогла самостоятельно выйти из наркоза из-за мутации гена

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Уфе 30-летняя женщина не смогла самостоятельно проснуться после наркоза после того, как родила двойню, сообщил в своем Telegram-канале министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин. По его словам, причина оказалась в дефиците холинэстеразы, выявленном у роженицы.

Глава Минздрава республики рассказал, что уфимке решили провести кесарево сечение под общим наркозом, так как пациентка страдала аллергией на эпидуральную и спинальную анестезии. Операция прошла без осложнений, однако женщина так и не проснулась. У нее отсутствовали сознание и мышечная активность, но в то же время наблюдалась четкая реакция зрачков на свет.

Врачи заподозрили дефицит холинэстеразы — это мутация гена, которая приводит к снижению выработки фермента, что не позволяет быстро расщепляться наркозному препарату в крови, — отметил Рахматуллин.

Хирурги перинатального центра посовещались с коллегами и ввели женщине специальные препараты. Через 35 минут она пришла в сознание, позже пациентку с малышами выписали из роддома в удовлетворительном состоянии, заключил министр.

Ранее сообщалось, что в Москве успешно прошли роды у жительницы Тольятти, которой двумя годами ранее пересадили сердце. У столичных врачей женщина наблюдалась с 20-й недели беременности, а на 36-й неделе она родила здоровую девочку. При этом у роженицы были серьезные риски и отторжения донорского органа, и прерывания беременности.