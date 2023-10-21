В Екатеринбурге нашли мать, которая просила супруга спасти ее «из ада»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Екатеринбурге нашли 38-летнюю мать, которая писала мужу с просьбой спасти ее «из ада». Как сообщил «КП-Екатеринбург» источник, женщина все это время была жива и здорова, находилась в городе, но не хотела общаться с родственниками.

Женщина все это время находилась в Екатеринбурге. Но не хотела общаться со своими родственниками, — рассказал собеседник газеты.

В середине апреля пара вместе уехала из родного Омска, оставив с мамой женщины 10-летнюю дочь. В Екатеринбурге супруги временно остановились в работном доме, после чего хотели перебраться в Сочи. В мае во время прогулки в парке супруги поругались, мужчина оставил жену на скамейке и ушел проветриться. Когда он вернулся, супруги нигде не было.

На протяжении полугода женщина не выходила на связь. Она вернулась в жизнь семьи в середине октября, написав мужу, что ей грозит опасность и ее нужно спасти «из ада». Когда мужчина попытался перезвонить женщине, абонент был уже недоступен. В СМИ распространялись разные версии. Одни предполагали, что муж причастен к исчезновению жены, другие же считали, что омичка могла оказаться в секте.

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