Россиянка нашла тело мужчины, в убийстве которого заподозрили ее сына «Mash на Мойке»: женщина нашла труп на общем балконе многоэтажки в Мурино

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Женщина нашла труп мужчины на общем балконе многоэтажки в Мурино, пишет Telegram-канал «Mash на Мойке». По его данным, правоохранители подозревают в убийстве ее сына, поскольку кровавые следы вели в его квартиру.

Как стало известно каналу, 68-летняя пенсионерка приехала навестить своего сына Константина на Воронцовском бульваре, но дома его не оказалось. Женщина захотела выйти и позвонить на общий балкон шестого этажа, но через окно увидела, что там лежит завернутое в окровавленную простыню тело.

По информации канала, пенсионерка сразу вызвала полицейских. Приехавшие сотрудники осмотрели тело мужчины, внешне ему было около 35 лет, по всему туловищу и на голове у него были серьезные гематомы и кровоподтеки. Отмечается, что подозреваемого задержали и доставили в отдел для разбирательства.

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