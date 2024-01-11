Россиянка наполовину ослепла после похода к косметологу Жительница Волгограда ослепла на один глаз из-за уколов от морщин

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Решившая избавиться от морщин жительница Волгоградской области наполовину лишилась зрения после визита к косметологу, сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета. В отношении частного мастера возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья.

После того как подозреваемая провела обратившейся к ней жительнице Волжского инвазивную процедуру с целью коррекции мимических морщин лба и межбровной области, у потерпевшей утратил зрительную функцию один глаз, — говорится в сообщении.

После инцидента косметолог покинула регион в попытке скрыться, пишет «Газета.Ru». Ее задержали в Ростовской области. В ходе расследования сотрудники СКР установили, что подозреваемая оказывала платные косметологические услуги, не имея соответствующей лицензии. Для установления всех обстоятельств произошедшего назначен ряд судебных экспертиз.

Ранее три жительницы Новосибирска пожаловались на травмы, полученные в салонах красоты. Одна из них получила сильные ожоги в солярии, у другой последствием коррекции губ стало появление шишки, а третья рассказала об ожоге роговицы глаза после наращивания ресниц.