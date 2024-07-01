Россиянка на высокой скорости влетела в дерево и потеряла дочь На жительницу Калининградской области завели дело после ДТП с погибшей дочерью

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

35-летняя жительница Калининградской области на высокой скорости влетела в дерево на автодороге Советск — Славск — Ясное — Мысовка Славского района. Несовместимые с жизнью травмы получила ее 15-летняя дочь, сообщила региональная Госавтоинспекция в своем Telegram-канале.

По данным ведомства, мать и дочь ехали от поселка Ясное в сторону поселка Тимирязево. Водитель не справилась с высокой скоростью, наехала на дерево и слетела в кювет. Обеих с травмами доставили в больницу. Девочку врачи спасти не смогли. Как сообщили в региональной прокуратуре, было заведено уголовное дело по статье «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека».

Водитель и пассажир автомобиля Ford ранее пострадали после столкновения с лосем на автодороге Петрозаводск — Суоярви в Карелии. Животное погибло, а машина получила серьезные повреждения. На место прибыл личный состав пожарной части № 47 по охране поселка Мелиоративный и другие экстренные службы. В больницу увезли одного из пострадавших.

Еще в одном ДТП в Карелии пострадали восемь человек. На трассе столкнулись пассажирский микроавтобус и легковая машина. Травмированных доставили в больницу, на месте происшествия работали сотрудники ГИБДД и экстренных служб.