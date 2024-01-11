Россиянка может оказаться в тюрьме из-за привезенной из Перу шоколадки Baza: в Пулково задержали россиянку из-за шоколадки с листом коки

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В Санкт-Петербурге задержали 40-летнюю россиянку, которая привезла из Перу шоколадку с листом коки, который используется для изготовления наркотиков, сообщает Telegram-канал Baza. По его информации, женщину остановили в аэропорту Пулково.

Как передает канал, россиянка возвращалась из Перу через Панаму и Турцию. В Пулково таможенников заинтересовала плитка шоколада с надписью COCA LEAF STEVIA, в которой виднелся лист растения. После проведенной в Центральном экспертно-криминалистическом таможенном управлении экспертизы выяснилось, что в упаковке находилось 0,0875 грамма коки. Россиянке может грозить до семи лет лишения свободы по статье о контрабанде наркотических средств.

Ранее сотрудники таможни и Федеральной службы безопасности изъяли более тонны кокаина в порту Санкт-Петербурга. Крупную партию запрещенных веществ нашли в контейнере на судне из Никарагуа. Общая стоимость изъятых наркотиков составляет 11 млрд рублей. Порошок спрятали в тысяче брикетов, которые поместили в верхнюю часть грузового модуля. Северо-Западной оперативной таможней возбуждено уголовное дело о контрабанде наркотиков в особо крупном размере.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.