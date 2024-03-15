Россиянка метнула «коктейль Молотова» в здание избирательного участка В Петербурге девушка бросила «коктейль Молотова» в здание избирательного участка

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В Санкт-Петербурге задержали девушку, которая кинула «коктейль Молотова» в вывеску на одном из избирательных участков, сообщил в Telegram-канале председатель горизбиркома Максим Мейксин. По его словам, полиция оперативно пресекла противоправные действия. Пострадавших нет.

Сегодня около 15:00 по адресу Варшавская улица, дом 40, на территории ГБОУ СОШ № 358 Московского района Санкт-Петербурга, где расположены избирательные участки № 1395 и № 1396, девушка лет 20 попыталась бросить «коктейль Молотова» в вывеску одного из участков на здании школы, — написал Мейксин.

Как сообщает ТАСС, задержанной оказалась студентка одного из вузов Санкт-Петербурга. По предварительной информации, девушка действовала по инструкции, полученной по телефону от абонента с украинским номером. Задержанную доставили в отдел полиции, ведется расследование.

Глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова заявила, что преднамеренная порча избирательных урн, в том числе заливание их жидкостями, грозит лишением свободы сроком до пяти лет. Она назвала подонками тех, кто совершает такие действия. По ее словам, многие из задержанных вандалов признались, что делали это за деньги.