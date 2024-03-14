Россиянка лишилась всех денег и закидала банк петардами Baza: мошенники убедили жительницу Урала закидать петардами отделение Сбербанка

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Telegram-канал Baza сообщил, что мошенники вынудили жительницу Первоуральска забросать петардами отделение Сбербанка на улице Вайнера, убедив ее, что таким образом она поможет спецназу. По данным канала, перед этим россиянка перевела все свои сбережения злоумышленникам.

Как уточняет Telegram-канал, 13 марта женщина бросила петарду внутрь офиса банка и сбежала. Россиянка вернулась к зданию через пять минут и подожгла вторую петарду, вскоре после этого ее задержали. На допросе жительница Урала рассказала, что выполняла задания кураторов, чтобы помочь «спецназу» задержать мошенников — злоумышленники убедили ее, что сотрудники этого отделения продают данные клиентов преступникам.

По информации канала, перед этим женщина продала машину, взяла кредит и перевела все деньги мошенникам. В итоге на нее возбудили дело о хулиганстве, ее отпустили под подписку о невыезде. Россиянка воспитывает двоих несовершеннолетних детей.

Ранее HR-специалист Зулия Лоикова рекомендовала внимательно изучать описание вакансий при поиске работы, чтобы не попасть на уловки мошенников. Она уточнила, что зачастую такие объявления выглядят как призыв к действию и не включают в себя личные требования к соискателю.