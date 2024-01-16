Россиянка «лечила» зубную боль 11-летнего сына мефедроном На Кубани женщина давала 11-летнему сыну наркотики под видом болеутоляющего

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Краснодарском крае местная жительница давала 11-летнему сыну наркотические вещества под видом средства от зубной боли, сообщает объединенная пресс-служба судов региона в своем Telegram-канале. Суд назначил женщине наказание в виде 12 лет лишения свободы.

Новопокровским районным судом оглашен приговор в отношении 33-летней местной жительницы, признанной виновной в склонении несовершеннолетних к потреблению наркотиков (п. «а» ч. 3 ст. 230 УК РФ), — говорится в сообщении.

Уточняется, что обвиняемая давал сыну наркотик, в составе которого был обнаружен мефедрон. Кроме того, она склоняла ребенка к употреблению запрещенных веществ путем курения с использованием специальных приспособлений. Также сообщается, что женщина давала наркотики несовершеннолетней дочери своей подруги, при этом описывая ощущения, которые та может испытать.

Женщина отказалась признать свою вину в ходе судебного заседания, однако доказательств оказалось достаточно для вынесения приговора. Ей назначили наказание в виде 12 лет лишения свободы в колонии общего режима. Также суд передал ребенка обвиняемой под временную опеку родственников.

Ранее издание MK.RU сообщило о задержании актера Богдана Кибалюка, известного по сериалу «Склифосовский». По информации издания, при нем обнаружили наркотическое вещество, которое было изъято и отправлено на экспертизу.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.