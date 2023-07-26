Россиянка избивала своих детей и заставляла есть кошачий корм У жительницы Тольятти изъяли двоих детей, которых она избивала и кормила кошачьим кормом

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Полиция изъяла у жительницы Тольятти трехлетнюю дочь и двухмесячного сына, которых она избивала и кормила кошачьим кормом, пишет местное издание «Блокнот». В отношении женщины, которая ранее уже была судима, возбуждено уголовное дело по статье о неисполнении родительских обязанностей.

О ситуации в семье в полицию сообщили волонтеры. По их словам, мать детей ведет разгульный образ жизни и надолго оставляет их одних.

Когда она не хотела кормить [девочку], она просто открывала пакетик влажного кошачьего корма, высыпала это на пол и говорила: «Жри!». И ребенок ел, потому что он был голодный, — рассказала изданию руководитель общественной организации «Право на счастье» Марина Федотова.

Она отметила, что дома у женщины царит антисанитария. У старшего ребенка налицо признаки систематического недоедания, а младший весь искусан насекомыми, по нему бегают тараканы. В настоящее время дети помещены в государственное учреждение, их жизни и здоровью ничто не угрожает.

Ранее сообщалось, что в Хабаровске мать оставила троих детей шести, семи и девяти лет взаперти с собакой на несколько дней. В полицию об этом сообщила проживающая по соседству женщина. Полиция начала проверку. Было установлено, что мать уехала из города по личным делам. Известно, что она состоит на профилактическом учете.