Россиянка до смерти залечила младенца

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

20-летняя девушка в Арсеньево, Приморский край, пыталась самостоятельно лечить свою полугодовалую дочь, в следствии чего, младенец скончался, указано в сообщение СК региона. Также было установлено, что фигурантка не уведомила медработников, осуществляющих патронаж младенца, о переезде с детьми. Против девушки возбудили уголовное дело по статье 109 («Причинение смерти по неосторожности») Уголовного кодекса РФ.

В октябре 2022 года 6-месячный ребенок заболел, и женщина, не став обращаться за медицинской помощью, приобрела в аптеке медикаменты и начала самостоятельное лечение. 4 ноября 2022 года состояние ребенка резко ухудшилось, в связи с чем мать вызвала скорую медицинскую помощь. Однако спасти девочку не удалось, и она скончалась, — указано в сообщении ведомства.

9 ноября в Москве скончалась годовалая девочка, которую мать выбросила из окна 11-го этажа жилого дома. По данным правоохранителей, действия подозреваемой подлежат квалификации по статье об убийстве малолетнего. Девочка была госпитализирована в тяжелом состоянии. Женщина после содеянного хотела покончить с собой, однако ей помешали службы спасения, которые выломали дверь в квартиру. Мать также была госпитализирована.

Старший помощник руководителя столичного главка СКР Юлия Иванова предположила, что женщина решилась на такой шаг из-за крайне подавленного состояния, вызванного разводом.