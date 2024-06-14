Россиянка чуть не задушила женщину из-за охапки дров Под Тюменью женщину приговорили к 120 часам работ за попытку задушить соседку

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

В Тюменской области местную жительницу Светлану Беляеву приговорили к 120 часам обязательных работ за то, что она едва не задушила соседку, передает объединенная пресс-служба судебной системы региона. Женщина 15 марта напала на собутыльницу за то, что та без спроса позаимствовала у нее охапку дров для отопления квартиры.

Потерпевшая, проживающая по соседству, ушла домой, так как собиралась затопить печь в своем домовладении. Беляева услышала шум падающих дров в квартире у потерпевшей и поняла, что та принесла в свою квартиру дрова, которые взяла у нее без разрешения. Светлана пришла к потерпевшей, чтобы поговорить с ней об этом, — сообщили в пресс-службе.

Ранее подсудимая уже привлекалась к ответственности по административной статье о побоях. Беляева вину признала. От дачи показаний отказалась. По месту жительства женщина характеризуется удовлетворительно, на учете у врачей не состоит.

Ранее под Красноярском мужчина по имени Тарас избил монтировкой местную жительницу, с которой конфликтовал в чате. Двое не смогли найти общий язык, обсуждая вопрос сбора средств на строительство дороги, размытой водой. Женщина настаивала, что этим должны заниматься власти за счет бюджета, а не дачники за свои деньги.