Россиянка бросила таксу-инвалида в ветклинике, отказавшись платить за счет

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Жительница Тюмени оставила в ветеринарной клинике свою таксу-инвалида с отказавшими задними лапами и отказалась платить 1,5 тысячи рублей за услуги врачей, рассказала директор медучреждения Анастасия Колпакчи. По ее словам, которые приводит «360», женщина заявила, что нашла собаку в канаве возле дороги.

Таксы очень своенравные по характеру и выбирают одного хозяина на всю жизнь. Собака проявляла агрессию, только к ней была расположена и виляла хвостом. То есть мы сразу заподозрили, что собака ее. На кассе женщине озвучили сумму 1500 рублей. Это ее расстроило. Она отшвырнула документы и покинула клинику. Собаку оставила, — рассказала Колпакчи.

Собаке сделали рентген, дали рекомендации и отпустили к хозяйке, однако женщина решила покинуть клинику без животного. При этом такса продолжала волочить свои парализованные лапы за ней даже на улице, но та просто села в машину и уехала. Ветеринарам пришлось оставить питомца в ветклинике и лечить за свой счет. Хозяйка за собакой так и не вернулась. Данным инцидентом уже заинтересовались в МВД.

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