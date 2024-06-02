Россиянка бросила дочь в такси и сбежала в лес В Находке женщина оставила маленькую дочь в такси и скрылась в лесу

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Приморском крае женщина оставила маленькую дочь в такси и сбежала в лес, сообщает региональное управление МВД России. Инцидент произошел в Находке. 37-летнюю местную жительницу уже задержали и доставили на допрос.

Отмечается, что во время поездки она попросила водителя такси остановиться, заявив, что скоро вернется, и скрылась в лесном массиве. Не дождавшись возвращения пассажирки, таксист обратился в полицию.

Проверочные мероприятия продолжаются. По результатам будет принято решение в соответствии с законодательством, — сказано в публикации.

Ранее стало известно, что в поселке Кирилловка Краснодарского края ночью на остановке был обнаружен маленький мальчик. Сотрудники правоохранительных органов начали разыскивать его родителей. Ребенка возрастом около пяти лет нашел прохожий. При себе у мальчика была мягкая игрушка и леденец. Позже появилось видео, на котором видно, что ребенка на улице посреди ночи бросил некий мужчина.

До этого россиянка привела трехлетнюю дочь в краснодарский «Магнит» и оставила в тележке для продуктов. Сотрудники, когда поняли, что ребенок долгое время находится в магазине без родителей, вызвали полицию. Позже мать объяснила полицейским, что поступила так из-за тяжелой жизненной ситуации.