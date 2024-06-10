Россиянка без бюстгальтера скакала на лобовом стекле иномарки На Кубани голая женщина пыталась выдавить лобовое стекло BMV

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В городе Темрюке Краснодарского края в ночь на 9 июня женщина пыталась выбить лобовое стекло автомобиля BMV, сообщает Telegram-канал «ТЕМРЮК ИНФО». Женщина при этом была в летнем платье, спущенном наполовину. Ее грудь была целиком оголена.

В опубликованном в Сети видео видно, что жительница Кубани находится в неадекватном состоянии. Стоя на капоте, легкими ударами ногой она пытается вмять лобовое стекло автомобиля. В это время к ней подбегает владелец авто, обзывает ее и требует представиться. Девушка при этом громко требует не бить ее. По данным «ТЕМРЮК ИНФО», девушку задержали сотрудники полиции.

Ранее в Санкт-Петербурге голая девушка с голубыми волосами прыгнула в воду с Яхтенного моста, который имеет высоту 19 метров, убегая от полицейских. Нарушительница без одежды была замечена возле людного ТРК «ПитерЛэнд» и быстро привлекла внимание всех, включая полицейских. Они пытались задержать ее, но девушка решила уйти, прыгнув в воду. Удачно нырнув, она вышла на берег. Ее уже ждала полиция, которая задержала девушку и отвезла в участок.