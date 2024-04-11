Россиянину вынесли приговор за нападение на полицейских с мультиваркой Напавший на полицейских с мультиваркой забайкалец получил условный срок

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Жителю Кыринского района Забайкальского края вынесли приговор за нападение на полицейских с мультиваркой, сообщает «МК в Чите» со ссылкой на сайт районного суда. Мужчину приговорили к 2,5 года лишения свободы условно с испытательным сроком в 2,5 года. Мультиварку при этом по решению суда решили уничтожить. Приговор в законную силу на данный момент не вступил.

Как уточняет издание, жителя села Кыра обвинили в пьяной драке с полицейскими. Мужчина пытался применить в качестве оружия мультиварку, а также угрожал убить сотрудников МВД. 45-летний подсудимый рассек рукой губу одному из сотрудников, а затем схватил с тумбы кухонный прибор и попытался ударить им по лицу второго полицейского. Отмечается, что свои действия местный житель сопровождал нецензурной бранью и угрозами убийством. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело.

Чеченские правоохранители ранее ликвидировали троих человек, напавших на полицейского в селе Старый Ачхой. Как отмечается, они применили в отношении стража порядка огнестрельное оружие. Полицейский получил ранение. На месте происшествия следователи нашли две единицы огнестрельного оружия и боеприпасы к ним. Возбуждено уголовное дело.