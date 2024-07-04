Россиянину сломали 11 ребер, потому что он пришел пьяным на работу В Краснодаре мужчина сломал 11 ребер подчиненному из-за алкоголя

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Краснодаре задержали 31-летнего жителя Нижегородской области, который избил подчиненного и сломал ему 11 ребер, сообщила в Telegram пресс-служба городской полиции. Причиной ссоры стало состояние пострадавшего — он пришел пьяным на работу.

Правоохранители задержали предполагаемого злоумышленника, им оказался ранее неоднократно судимый за убийство, кражу, грабеж, хулиганство, заведомо ложный донос 31-летний житель Нижегородской области, — говорится в заявлении.

По предварительным данным, конфликт произошел на улице Труда: подозреваемый сильно избил рабочего, после чего скрылся с места происшествия. Пострадавший смог добраться до остановки общественного транспорта, после чего его состояние резко ухудшилось. Помощь избитому мужчине оказали случайные прохожие. Также отмечается, что задержанный на допросе пояснил, что из-за нетрезвого состояния подчиненного заказчик в итоге отказался от предоставления услуг. По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровья.

Ранее Мещанский районный суд Москвы отправил под арест 22-летнего жителя Подмосковья. Мужчина подрался и использовал борцовский прием против своего соперника. Молодому человеку грозит до восьми лет лишения свободы.