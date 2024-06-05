Россиянину откусили часть тела при ограблении Екатеринбуржца ограбили и откусили ему часть левого уха

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Екатеринбурге местному жителю откусили часть левого уха во время ограбления на улице Металлургов, передает портал Е1.RU. Инцидент произошел в конце мая. Мужчину схватили двое, один из которых удерживал жертву сзади. Последний как раз и применил к жителю Урала такую необычную форму насилия.

Подошел к нему сначала один, попросил закурить. Ответ не понравился, и началась драка. Подбежали еще двое и тоже начали бить Олега. Один схватил за шею сзади. Другой вытащил телефон у Олега и потребовал пароль. Когда он отказался, тот, что держал его сзади, откусил ему часть левого уха, — рассказал знакомый пострадавшего.

В полиции подтвердили факт инцидента и сообщили о задержании подозреваемых. Все они ранее оказались судимы по наркостатьям. Свою жертву они заприметили, когда тот искал что-то в траве возле подъезда. Отнятый телефон злоумышленники сдали в ломбард.

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