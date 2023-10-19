Россиянина заподозрили в госизмене в пользу Украины Жителя Владивостока задержали за передачу Украине сведений о предприятиях ВПК

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Во Владивостоке задержан местный житель по подозрению в совершении государственной измены в пользу Украины, сообщает ТАСС со ссылкой на управление ФСБ по Приморскому краю. По данным ведомства, он передавал Киеву информацию о региональных предприятиях оборонного значения.

Управлением ФСБ России по Приморскому краю пресечена изменническая деятельность жителя Приморского края в интересах Главного управления разведки МО Украины. <...> По заданию кураторов из ГУР (Главное управления разведки. — NEWS.ru) МО Украины приморец собирал и передал украинской разведке сведения о военных объектах и предприятиях ВПК Приморского края, — говорится в сообщении.

Согласно данным ФСБ, россиянин сам установил контакт с представителями украинской разведки и предложил им свои услуги. В ведомстве отметили, что он полностью осознавал возможность использования передаваемых им сведений против безопасности России.

В настоящее время подозреваемый находится под стражей. В отношении него возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК РФ (государственная измена).

Ранее сообщалось о задержании жительницы Забайкалья по подозрению в госизмене. По предварительным данным, женщина передавала украинским спецслужбам информацию о перемещениях российских военнослужащих, готовящихся к отправке в зону проведения специальной военной операции.