Россиянина арестовали за вступление в нападавший на Брянскую область отряд Бойца ММА Дживовского заочно арестовали за вступление в РДК

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Суд санкционировал заочный арест бойца ММА Дениса Дживовского за вступление в ряды «Русского добровольческого корпуса» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена), передает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга. По версии следствия, поступок спортсмена был продиктован соображениями политической и идеологической ненависти и вражды к российским военнослужащим. РДК известен нападениями на территории РФ, граничащие с Украиной.

Дживовский, достоверно зная о целях СВО, вступил в ряды территориальной обороны Киева, откуда принимал участие в военных действиях против РФ, а далее вступил в ряды воинского формирования «Русский добровольческий корпус», подчиненного Министерству обороны Украины, — говорится в сообщении.

Как отмечает РАПСИ, в 2008 году Дживовский был осужден по делу о гибели мигранта при нападении молодежной группировки неонацистов. В 2020 году уехал на Украину. В ММА он выступал под прозвищем Джедай.

Ранее 2-й Западный окружной военный суд заочно приговорил к пожизненному заключению основателя РДК россиянина Дениса Капустина за участие в нападении на Брянскую область 2 марта 2023 года. Басманный суд Москвы ранее заочно арестовал Капустина, ему предъявлено обвинение в совершении государственной измены, попытке совершения террористического акта, незаконном обороте оружия, незаконном обороте взрывчатых веществ, создании террористического сообщества, прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности. Он был объявлен в международный розыск.