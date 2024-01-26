Россиянина захотели отправить на СВО из-за пьяного стрима с поддержкой ВСУ SHOT: жителя Владивостока захотели отправить на СВО за проукраинские лозунги

Фото: МО РФ

В Приморье решают вопрос об отправке на СВО 27-летнего жителя Владивостока, который перебрал с алкоголем и начал выкрикивать антироссийские и проукраинские лозунги во время стрима, сообщил Telegram-канал SHOT. Россиянина задержали, суд оштрафовал его на 90 тысяч рублей. Мужчина записал видео с извинениями.

Приношу извинения за видеоролик, в котором неуважительно отнесся к ВС РФ, за что искренне раскаиваюсь и приношу свои извинения всем военнослужащим, сотрудникам ФСБ, органам и гражданам за свое недостойное поведение. Искренне раскаиваюсь, — сказал мужчина.

Публичное раскаяние помогло россиянину отделаться лишь административным наказанием. Но если суд уже позади, то вопрос воинской обязанности пока остается открытым, отмечает SHOT. Сейчас, по данным канала, приморские военкомы решают, будут ли отправлять нарушителя на СВО.

Ранее сообщалось, что в Москве отец пятерых детей вместе с тремя сыновьями отправился добровольцем в зону СВО, когда осенью 2022 года на фоне проведения частичной мобилизации его отпрыскам пришли повестки. Мужчина служит в Донбассе уже почти год. Перед отправкой на фронт он занимался бизнесом.