Россиянина задержали за шпионаж в пользу Украины ФСБ задержала в Краснодаре россиянина за шпионаж в пользу Украины

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сотрудники Федеральной службы безопасности задержали в Краснодарском крае россиянина, который являлся агентом Службы безопасности Украины и занимался шпионажем в пользу Киева. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье о госизмене (ст. 275 УК РФ), сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ.

По данным ведомства, россиянин сам установил контакт с СБУ и предложил свои услуги. Он действовал под псевдонимом Арчи, собирая интересующую украинские спецслужбы информацию.

По их заданию за денежное вознаграждение он незаконно получал и передавал за рубеж сведения, которые могут быть использованы против безопасности Российской Федерации, — говорится в сообщении.

При задержании у мужчины обнаружили наличные деньги в долларах США, флеш-накопители и жесткие диски для компьютера.

Ранее сообщалось, что в Ростове-на-Дону осудили российского офицера по статье о госизмене. Суд признал его виновным в сотрудничестве с военной разведкой Украины и назначил наказание в виде 13 лет колонии строгого режима.