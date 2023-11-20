Россиянина задержали за погром в продуктовом магазине Петербурга

Фото: ГУ МВД России по г. СПб и ЛО

Сотрудники правоохранительных органов задержали жителя Ростовской области по подозрению в погроме в одном из продуктовых магазинов Санкт-Петербурга, сообщили в ГУ МВД России по Ленобласти. Устроивший беспорядок злоумышленник также ударил ножом сотрудника магазина и сбежал.

Инцидент произошел 18 ноября в сетевом магазине, который находится в доме 2/124а по улице Шкапина. Правонарушитель разбросал продукты по магазину и ударил ножом подсобного рабочего, а затем скрылся с места преступления.

Возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве. По подозрению в совершении преступления задержали 31-летнего жителя Ростовской области. Правоохранители продолжают проводить оперативно-разыскные мероприятия.

Ранее полицейские задержали жителя Вологды, который напал с ножом на магазин, приобрел в нем же зажигалку на украденные деньги и сжег купюры. В региональном управлении МВД отметили, что мужчина взял с собой на преступление сумку с личными вещами, он заранее планировал сдаться правоохранителям и отправиться в места принудительного содержания граждан. Во время задержания подозреваемый не сопротивлялся и признался в содеянном. СК возбудил уголовное дело по статье о разбое, ему грозит до десяти лет лишения свободы.