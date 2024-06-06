Россиянина задержали за подготовку подрыва ж/д путей ФСБ задержала белгородца, который планировал подорвать ж/д пути

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Федеральная служба безопасности задержала жителя Белгородской области по подозрению в подготовке диверсии, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу УФСБ России по региону. По данным правоохранителей, мужчина намеревался подорвать железнодорожные пути.

УФСБ России по Белгородской области пресечена преступная деятельность гражданина России, задержанного с поличным при подготовке к совершению диверсии на одном из объектов железнодорожного транспорта, — сказали в органе.

Представители ФСБ уточнили, что задержанный незаконно приобрел взрывное устройство и хотел совершить диверсию в Белгородской области. Против россиянина возбудили уголовное дело по статьям о незаконном приобретении взрывчатки и покушении на диверсию.

Ранее в Ивановской области арестовали местного жителя, который передавал украинским спецслужбам сведения о военных объектах и транспортной инфраструктуре в регионе. 54-летний мужчина собирал и передавал сведения, которые могли быть использованы в ущерб безопасности России.

Также планировавшего вступить в ряды ВСУ жителя Бурятии осудили за госизмену. Мужчину приговорили к 10 годам лишения свободы. Как уточнили в ФСБ, мужчину задержали на территории Кемеровской области. Житель Бурятии ехал в сторону Украины.