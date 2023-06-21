Россиянина задержали за финансирование ВСУ криптовалютой На жителя Хабаровского края завели дело о госизмене за помощь ВСУ криптовалютой

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сотрудники ФСБ задержали жителя Хабаровского края по подозрению в оказании финансовой помощи украинской армии криптовалютой, передает РИА Новости. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье о госизмене.

Пресечена противоправная деятельность жителя Советско-Гаванского района Хабаровского края, причастного к совершению государственной измены в форме оказания финансовой помощи Вооруженным силам Украины в деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации, — цитирует агентство сообщение ведомства.

По данным ФСБ, мужчина с помощью криптовалютных инструментов переводил личные средства на счет зарубежного благотворительного фонда для приобретения ВСУ беспилотных летательных аппаратов, тепловизионных прицелов, боеприпасов, а также медицинского обмундирования. Переводы осуществлялись через третьих лиц, проживающих на территории Украины.

Ранее сообщалось, что фигурантом дела о госизмене стал житель Приморского края. По версии следствия, он сотрудничал с украинской разведкой, передавая Киеву сведения об объектах правоохранительных органов и военной инфраструктуры региона.