Россиянина выслали из Эстонии из-за «Бессмертного полка» Организатора акций «Бессмертного полка» в Эстонии Чаулина выслали из страны

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Лидер некоммерческой организации «Российские соотечественники в Европе» и организатора акций «Бессмертного полка» Сергей Чаулин был выслан из Эстонии, где проживал, сообщается в пресс-релизе департамента полиции безопасности. Активиста лишил вида на жительство.

Чаулин покинул Эстонию вечером 14 февраля <…> Как инструмент Кремля, Чаулин годами разжигал национальную и политическую ненависть под знаменем антифашистского движения, — сообщается в пресс-релизе.

В релизе также отмечается, что вид на жительство у человека может быть признан недействительным, «если он представляет угрозу общественному порядку и государственной безопасности».

Сам Чаулин подтвердил, что находится в России. Он заявил, что его вызвали в полицию, отобрали документы, телефон и выслали из Эстонии, не дав даже переодеться.