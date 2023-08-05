Россиянина укусила самая ядовитая в мире рыба Приморский рыбак получил укус ядовитый рыбы фугу

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Приморье рыбак поймал ядовитую рыбу из семейства иглобрюхих — фугу и решил с ней поиграть. Он положил ее на мелководье, плескал водой и трогал. Рыбе не понравились такие манипуляции, она укусила мужчину за палец.

Рыбак рассказал, что поймал ее в сети и ждал, пока она успокоится. После укуса чешуйчатая уплыла, что при этом стало с мужчиной, неизвестно. Инцидент произошел в пресноводной реке Сучан.

Фугу считается одной из самых ядовитых морских рыб. Ежегодно тысячи людей употребляют ее в пищу в Японии и Корее, где ее готовят по определенным правилам. Однако нарушения этих правил нередко приводят к смертельным исходам.

Рыба фугу содержит смертельную дозу тетродотоксина во внутренних органах. Он может попасть в организм человека через иглы этой рыбы. Сейчас не существует противоядия, единственная возможность спасти отравившегося человека — искусственным образом поддерживать работу дыхательной и кровеносной систем, пока не закончится действие яда.

Ранее в Волгоградской области 13-летний подросток попал в реанимацию после укуса паука каракурта. Членистоногое укусило мальчика в колено, когда он помогал бабушке в огороде.