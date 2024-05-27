Россиянина признали виновным в сокрытии второго гражданства УФСБ: жителя Вилючинска на Камчатке оштрафовали за сокрытие второго гражданства

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Суд признал виновным жителя закрытого территориального объединения (ЗАТО) Вилючинск на Камчатке в сокрытии второго гражданства, передает УФСБ России по региону, пишет ТАСС. По данным ведомства, мужчине назначено наказание в виде штрафа.

Решается вопрос о закрытии <...> (россиянину — ред. NEWS.ru), который в настоящее время является официально не работающим, допуска в ЗАТО Вилючинск, — следует из заявления.

Обвинение было выдвинуто по ст. 330.2 УК России (неисполнение обязанности по подаче уведомления о наличии у гражданина Российской Федерации гражданства иностранного государства либо вида на жительство или иного действительного документа, подтверждающего право на его постоянное проживание в иностранном государстве). При помощи махинации житель Вилючинска хотел беспрепятственно находиться и работать на территории ЗАТО, добавили в УФСБ.

Наличие второго гражданства также дает возможность не проходить государственную и муниципальную службу. Для иностранных граждан действует особый порядок въезда на территорию закрытых административно-территориальных образований, констатировали в ведомстве.

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