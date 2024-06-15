Россиянину вынесли приговор за контрабанду леса в Китай Жителю Приморья дали три года условно за контрабанду леса в КНР

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

К трем годам условно приговорили руководителя лесоперерабатывающего предприятия в Приморье за контрабанду леса в КНР на сумму свыше 7 млн рублей. Он также обязан выплатить штраф в размере 300 тысяч рублей, сообщила пресс-служба Дальневосточной транспортной прокуратуры в своем Telegram-канале.

По данным ведомства, житель Находки вступил в сговор с гражданином КНР и в период с августа по декабрь 2022 года незаконно переместил через госграницу пиломатериалы из дуба монгольского объемом свыше 350 куб. метров. В таможню они подали подложные документы о происхождении древесины.

Он осужден по п. «в» ч. 2 ст. 226.1 УК РФ (незаконное перемещение через границу стратегически важных ресурсов в крупном размере, совершенное группой лиц по предварительному сговору). В отношении иностранного гражданина следственным органом проводятся разыскные мероприятия, — заключили в ведомстве.

Ранее в Санкт-Петербурге полицейские нашли и изъяли более 60 килограммов наркотиков в контейнере с бананами. Запрещенные вещества прибыли в Россию из Эквадора. При этом получателем товара выступила фирма, специализирующаяся на оптовой продаже фруктов. Криминалисты подтвердили, что изъятое вещество является кокаином. Возбуждено уголовное дело.