Житель Тольятти получил шесть лет колонии за порчу плакатов

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Житель Тольятти, обвиняемый в порче плакатов с изображениями участников спецоперации, получил шесть лет колонии общего режима, сообщила пресс-служба СУ СКР по Самарской области. Приговор вынес Автозаводский районный суд города Тольятти. Всего россиянину предъявили обвинения по трем уголовным статьям: вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления, вандализм и дискредитация ВС России. Он портил плакаты вместе с сыном.

В 2022 году злоумышленник неоднократно совершал порчу плакатов с изображением российских военнослужащих, проявивших героизм в ходе СВО. Установлено также, что в указанную преступную деятельность фигурант вовлек своего несовершеннолетнего сына. Приговором суда злоумышленнику назначено наказание в виде лишения свободы сроком на шесть лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, — указали в СК.

Ранее следственные органы возбудили уголовное дело в отношении жительницы Кирова из-за негативного высказывания в адрес военкора Владлена Татарского, погибшего в результате теракта в кафе Санкт-Петербурга. Женщина стала фигуранткой дела по статье 280.3 УК РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ).

Основанием для привлечения 56-летней женщины к ответственности стало видео, которое она опубликовала в августе в соцсетях. В ролике она выражает недовольство тем, что фотографию военкора разместили у Вечного огня. При этом она называла Татарского преступником.