Россиянина посадили за финансирование ВСУ из Польши Гражданин РФ получил в Екатеринбурге 12 лет колонии за перевод денег ВСУ

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В Екатеринбурге признали виновным в госизмене гражданина РФ Евгения Вараксина, сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. Ему дали 12 лет колонии за финансирование ВСУ.

Вараксин в апреле 2022 года, проживая на территории Республики Польша, оказал финансовую помощь представителям ВСУ в деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации, — говорится в сообщении.

Свое преступление он совершил, когда проживал в Польше. Как сообщается, обвиняемый перевел деньги международной организации. Оттуда они направлялись на приобретение ВСУ экипировки, средств поражения и боеприпасов, предметов тактической медицины.

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