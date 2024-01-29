Россиянина отправили в СИЗО после вооруженного ограбления салона связи Ограбившего салон связи в Ачинске мужчину заключили под арест

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В городе Ачинске Красноярского края заключили под стражу местного жителя, напавшего с пистолетом на салон сотовой связи, сообщает пресс-служба регионального главка МВД. Ранее мужчина уже неоднократно был судим за имущественные преступления.

По словам продавца салона связи, мужчина зашел в торговый зал и потребовал один из мобильных телефонов. Взяв аппарат, он стал угрожать женщине расправой, демонстрируя при этом предмет, похожий на пистолет. После этого он сбежал. Сумма ущерба составила 12 тысяч рублей.

Продавец сообщила о произошедшем в полицию. Вскоре личность подозреваемого была установлена, и сотрудники Росгвардии задержали его по горячим следам. Мужчина прятался в квартире своей сожительницы.

На допросе он признал свою вину. У подозреваемого также были изъяты пневматический пистолет и похищенный мобильный телефон.

Ранее сообщалось, что в селе Евсино Новосибирской области был ограблен магазин. Злоумышленник, лицо которого был скрыто шарфом, пригрозил продавцу похожим на пистолет предметом и забрал около 5000 рублей. Подозреваемого задержали, им оказался 22-летний местный житель. У него изъяли зажигалку в виде пистолета. Похищенные деньги он успел потратить «на личные нужды». Молодого человека арестовали, против него возбудили дело о разбое.