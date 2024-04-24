Россиянина отправили под стражу за уговоры бойца СВО сдаться в плен Жителя Брянска отправили под стражу за подстрекательство бойца СВО к плену

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Суд в Брянской области отправил под стражу местного жителя по обвинению в подстрекательстве российского военнослужащего сдаться в плен, сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции региона. Как отмечается, мужчина уговаривал бойца сдаться посредством смс-переписки. В этот момент солдат находился в зоне СВО.

Выгоничский районный суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении обвиняемого в подстрекательстве военнослужащего к добровольной сдаче в плен (ч. 4 ст. 33, ст. 352.1 УК РФ), — говорится в сообщении.

Ранее Прокурор запросила пять с половиной лет колонии для жителя Москвы Юрия Коховца, обвиняемого в распространении заведомо ложной информации о российской армии. Поводом послужили его слова, сказанные в интервью в рамках уличного опроса от издания «Радио Свобода» (внесено Минюстом РФ в список СМИ-иноагентов), где раскритиковал решение российского руководства начать военную операцию на Украине.

До этого сообщалось, что политика Илью Яшина (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), отбывающего наказание за распространение фейков о российской армии, снова отправили в ШИЗО. Уточнялось, что это связано с нарушением правил режима содержания. В частности, Яшин снял куртку, садясь за стол перед завтраком.