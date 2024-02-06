Россиянина отправили к психиатру за ложный сигнал о теракте В Хакасии задержан мужчина, угрожавший взорвать руководство МВД

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сотрудники ФСБ провели операцию по задержанию 63-летнего жителя Абакана, сделавшего ложный донос об акте терроризма, сообщила пресс-служба управления ФСБ по Республике Хакасия. Мотивом злоумышленника послужили хулиганские побуждения, уточняется в заявлении ведомства.

Из материалов дела следует, что мужчина в сентябре минувшего года позвонил в полицию и заявил, что готов устроить взрыв в здании, где располагается руководство МВД. Россиянин уточнил, что намерен воплотить в жизнь свой план с помощью двух гранат.

Спецслужбы оперативно отреагировали на сигнал и провели проверку. Во время этих мероприятий выяснилось, что слова мужчины оказались ложью, а при обыске у него не нашли гранат. По решению суда задержанному назначили полтора года лишения свободы, а также обязали пройти лечение у врача-психиатра.

Ранее сообщалось, что житель Красногвардейского района Крыма получил условный срок за сообщение о «минировании». Суд признал 58-летнего мужчину виновным и назначил ему три года лишения свободы условно с двухлетним испытательным сроком.