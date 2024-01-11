Россиянина осудили за попытку вступить в ряды ВСУ В Брянской области мужчину осудили на восемь лет за попытку вступить в ряды ВСУ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Россиянина Петра Колистратова приговорили к восьми годам колонии общего режима за то, что он пытался вступить в ВСУ. Мужчину признали виновным в покушении на госизмену и незаконное пересечение границы, сообщает Объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Брянской области

Суд установил, что Колистратов пытался вступить в ряды одного из радикальных националистических вооруженных формирований ВСУ. При этом он разработал план пересечения границы в Брянской области и уже успел приобрести лодку, но был задержан ФСБ.

Ранее сообщалось, что сотрудники ФСБ пресекли попытку совершения госизмены в Санкт-Петербурге. Местный житель неоднократно пытался связаться с представителями одного из украинских военизированных объединений для вступления в его ряды и участия в боевых действиях против ВС РФ. Поскольку мужчина не смог довести свои планы до конца, ему объявили предостережение от дальнейших попыток совершить госизмену (ст. 275 УК РФ) и отпустили.

Кроме того, ФСБ обвинила в госизмене жителя Тамбовской области, планировавшего попасть на Украину через Турцию. По данным Центра общественных связей ФСБ, мужчина переписывался с представителями украинских формирований и намеревался вступить в ВСУ.