Россиянина осудили за «гадкий комментарий» про российского летчика Россиянина оштрафовали на 20 тысяч рублей за критику российской армии и Героя РФ

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга оштрафовал на 20 тысяч рублей Александра Жернакова за комментарии о событиях СВО, сообщает объединенная пресс-служба судов города. Отмечается, что мужчина выражал свое мнение относительно Вооруженных сил России в различных группах одного из мессенджеров.

В частности, Жернаков «очень гадко» прокомментировал просьбу к жителям Брянской области помочь найти тело пилота, самолет которого потерпел крушение. Кроме того, он высказался нецензурной бранью о ракете «Кинжал», а также оскорбил Героя России Рустама Сайфуллина. Сам подсудимый на заседание не явился, поскольку находится за границей.

Ранее в Москве за дискредитацию российской армии оштрафовали гражданина Ирана. Хоссии Хидари обязали выплатить штраф в размере 50 тысяч рублей. В суде уточнили, что мужчина появился в общественном месте в футболке с изображением герба и флага Украины.

В конце мая Гагаринский суд Москвы заочно приговорил экономиста Константина Сонина (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) к восьми годам и шести месяцам лишения свободы за публикацию ложной информации о ВС РФ. Помимо срока в исправительной колонии общего режима, экономисту запретили заниматься администрированием интернет-сайтов сроком на четыре года и шесть месяцев.