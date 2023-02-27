Убийцу бомжей «с голосами в голове» отправили за решетку Жителя Якутии осудили на 24 года за убийства бездомных

Фото: СУ СКР по Республике Саха (Якутия)

В Якутии суд приговорил 38-летнего местного жителя к 24 годам колонии строгого режима по делу об убийствах бездомных, сообщается на сайте республиканского управления СКР. Преступления мужчина совершал из ненависти к таким людям.

Согласно материалам уголовного дела, жертвами осужденного стали два человека. Одного он забил насмерть обрезком металлической трубы, второго сначала сбросил с автомобильного моста, а затем утопил. Еще одному бездомному злоумышленник бросил на голову 29-килограммовый фрагмент бетонной конструкции. Однако потерпевший выжил благодаря своевременно оказанной ему медпомощи.

Все преступления были совершены в течение 2022 года. В ходе оперативно-розыскных мероприятий личность злоумышленника была установлена. После задержания он сознался в содеянном.

Во время допроса мужчина пояснил, что совершил убийства из-за «необъяснимой ненавистью к типажу потерпевших и непонятного желания убивать, «слыша голоса и зов свыше».

Ранее в Башкирии 22-летний житель Уфы из ревности зарезал свою бывшую девушку и ее молодого человека. После этого он устроил ДТП, пытаясь скрыться от сотрудников ГИБДД, в котором погиб еще один человек. Сам подозреваемый получил в результате аварии травмы и попал в больницу.