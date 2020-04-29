Россиянина оштрафовали за одобрение терактов в Новой Зеландии

https://static.news.ru/photo/53be0a0c-8a7f-11ea-b12b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Житель Петропавловска-Камчатского оштрафован на 600 тысяч рублей за отправленное им в чат в мессенджере WhatsApp сообщение, в котором он одобрил массовый расстрел в мечетях Новой Зеландии.

Уточняется, что мужчина оправил в группу в мессенджере видеозапись с места теракта в Крайстчерче, а в прикреплённом аудиосообщении поддержал действия совершившего злодеяние Брентона Тарранта. Восточный окружной военный суд, расположенный в Хабаровске, признал россиянина виновным в публичном оправдании терроризма, передаёт «Интерфакс».

Он дал положительную оценку действиям Брентона Тарранта и описал их как приемлемые, логичные и правильные, нуждающиеся в поддержке и подражании, — обосновали приговор в УФСБ РФ по Камчатскому краю.

Теракт в Новой Зеландии произошёл 15 марта 2020 года. В результате вооружённого нападения погибли 50 и ранены десятки человек.

Как писал NEWS.ru ранее, В России может вдвое вырасти максимальный размер административного штрафа за оскорбление для граждан. Соответствующий законопроект разработал депутат Госдумы Александр Хинштейн. Согласно ему, максимальная сумма штрафа для граждан за оскорбление, «содержащееся в публичном выступлении, публично демонстрирующемся произведении, СМИ или информационно-телекоммуникационных сетях», вырастет с 5 тыс. до 10 тыс. рублей.