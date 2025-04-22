Россиянина избили и сбросили с третьего этажа Мужчину избили и сбросили с третьего этажа в Санкт-Петербурге

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Автомобиль полиции

В Курортном районе Санкт-Петербурга избили и сбросили с третьего этажа мужчину, сообщает 78.ru со ссылкой на свой источник. В полицию обратилась очевидица происшествия. Она рассказала, что мужчина жив, но двигаться не может.

В больнице у пострадавшего диагностировали кататравму, закрытый перелом бедра и позвонка. Врачи оценивают его состояние как тяжелое, он находится в реанимации. Полицейские выяснят все обстоятельства происшествия в квартире. Известно, что у него также украли смартфон.

Ранее 14-летний ученик школы № 102 в Кабардино-Балкарии ударил ножом 17-летнего брата одноклассницы, который заступился за свою сестру. Обоих госпитализировали. У школьника диагностировали ножевые ранения ноги и травму затылка, его оппонент находится в реанимации с проникающим ранением груди. Они не состоят на учете в ПДН.

До этого избитая матерью трехлетняя девочка из Каспийска умерла в реанимации. Инцидент с избиением ребенка произошел еще месяц назад. В отношении матери возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Статья подразумевает лишение свободы на срок до 10 лет. Остальных детей женщины поместили в реабилитационный центр.