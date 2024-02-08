Россиянин заявил в полицию на отбиравших у него обед воробьев Mash: житель Подмосковья заявил в полицию Мурманска на воробьев

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Житель подмосковного Серпухова написал заявление на воробьев, которые испортили ему обед, сообщает Telegram-канал «Mash». Отмечается, что инцидент произошел в аэропорту Мурманска.

Сообщается, что мужчина по прилету в аэропорт хотел отобедать в местном кафе, где был атакован агрессивными птицами, которые, по его словам, не только отбирали у него еду, но и испражнялись на столы и посетителей. При этом сотрудники общепита отказалась прогонять пернатых попрошаек.

Telegram-канал SHOT ранее сообщил, что стая бездомных собак напала на третьеклассницу в Новом Уренгое, девочка получила множественные травмы, ее доставили в больницу. Животных поместили в приют. Канал отмечал, что инцидент произошел в микрорайоне Энтузиастов, где собаки сначала начали лаять на школьницу, а затем набросились. Девочку спас случайный прохожий. По данным канала, напавшие животные не проходили стерилизацию и не были привиты.

После произошедшего в Новом Уренгое расставили ловушки для бездомных собак. Они представляют собой самозакрывающиеся клетки. Руководитель центра помощи бездомным животным «Городог» Артур Сатучиев рассказал, что такие клетки установлены в местах, где обычно собираются бродячие собаки.