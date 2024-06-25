Россиянин зарубил зятя и избежал тюрьмы Омича приговорили к ограничению свободы за убийство зятя в состоянии аффекта

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В Омске районный суд назначил мужчине ограничение свободы на срок один год и три месяца за убийство зятя, пишет «СуперОмск» со ссылкой на пресс-службу суда. Было установлено, что мужчина совершил преступление в состоянии аффекта, а со стороны пострадавшего постоянно исходила угроза жизни. Суд также взыскал с мужчины в счет компенсации морального вреда 800 тысяч рублей.

В октябре 2023 года 69-летний подсудимый Медведев И. И., находясь во дворе своего дома в г. Омске, будучи в условиях длительной психотравмирующей ситуации, связанной с систематическим аморальным поведением потерпевшего в отношении него и его близких в виде систематических угроз физического насилия, нанес потерпевшему несколько ударов топором, в том числе по голове, — сообщили в суде.

Ранее сообщалось, что женщина в поселке Курагино Красноярского края зарубила трехлетнюю дочь. После убийства она пошла пить пиво. СКР опубликовал кадры допроса подозреваемой. Она рассказала, что сначала била топором по голове младшую дочь, а позже ударила ножом старшую. Все это она хотела показать супругу, которого заподозрила в неверности.