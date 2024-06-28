Россиянин зарубил 17-летнюю подругу колуном Под Новосибирском юноша зарубил подругу колуном и отправился за решетку

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Суд в Новосибирской области приговорил к девяти годам лишения свободы 18-летнего юношу, зарубившего колуном 17-летнюю подругу, сообщили Lenta.ru в региональном СК. Россиянин будет отбывать наказание в колонии общего режима.

Утром 9 мая 2023 года осужденный, будучи несовершеннолетним, в городе Искитим взял колун и несколько раз ударил им потерпевшую по голове. В результате девушка умерла.

Ранее суд в Красноярском крае поместил под стражу женщину, которую подозревают в убийстве трехлетней и попытке убийства восьмилетней дочерей. Фигурантка согласилась с избранной мерой пресечения. На суде она заявила, что поводом для преступления послужил семейный конфликт. Раздор произошел на фоне злоупотребления алкоголем.

Инцидент произошел в поселке Курагино. Местная жительница набросилась с топором на своих детей. Сначала мать ударила топором по голове и шее трехлетнюю дочь, после чего нанесли удар в область шеи другой девочке. Трехлетний ребенок скончался, вторая пострадавшая получила тяжелые травмы.