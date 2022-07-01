Россиянин зарезал сожительницу за отказ сварить борщ Житель Перми зарезал сожительницу за отказ сварить борщ

Фото: shutterstock.com

52-летнему жителю Перми предъявлено обвинение в убийстве 54-летней подруги. Причиной ссоры послужил отказ женщины сварить борщ, сообщает «ВКурсе.ru». Издание отмечает, что ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за убийство.

По данным следствия, житель Перми познакомился со своей будущей жертвой в одной из социальных гостиниц города. Пара совместно распивала там спиртные напитки, а после направилась к одному из друзей обвиняемого в гости. Мужчины потребовали от новой знакомой приготовить им борщ, на что получили отказ в грубой форме. Тогда один из них схватил нож и зарезал женщину, ударив ножом в живот. Позже мужчина сам обратился в полицию, дав признательные показания.

Уголовное дело возбуждено по статье убийство. 30 июня обвиняемый арестован, — рассказала старший следователь СО по Свердловскому району СУ СК РФ по Пермскому краю Светлана Зотина.

Ранее Костромской областной суд приговорил к пожизненному лишению свободы в колонии особого режима двух фигурантов уголовного дела о похищении и убийстве пятилетней девочки в Костроме. По данным прокуратуры, мужчины полностью признали вину в совершении преступления.