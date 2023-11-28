Россиянин зарезал мать во время конфликта В Карелии задержали мужчину по подозрению в убийстве матери

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Республике Карелия задержали мужчину по подозрению в убийстве матери, сообщает пресс-служба Следственного комитета России. По данным следствия, 47-летний житель Олонца нанес ей ножевые ранения во время бытовой ссоры. Возбуждено уголовное дело.

Как отмечает ведомство, конфликт произошел в квартире подозреваемого. Получившая ранения женщина успела обратиться за помощью к соседу, который вызвал бригаду скорой помощи. Однако, вернувшись в квартиру, потерпевшая скончалась от обильной кровопотери. Подозреваемый в убийстве задержан. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.

Ранее СКР возбудил уголовное дело о тройном убийстве в отношении жителя Курской области, который зарезал мать, супругу и дочь. По версии следствия, причиной преступления стали внезапно возникшие в семье неприязненные отношения. Мужчина находился с родственниками дома на хуторе Сеймский. Он нанес им множественные ножевые ранения, от чего они скончались на месте. Подозреваемый задержан.

В Екатеринбурге ранее школьник зарезал свою девушку у нее дома, после чего подкараулил в квартире ее мать и также убил. После преступления 16-летний подросток забрал деньги и пошел гулять с другом, которому рассказал о случившемся.