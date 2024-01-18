Россиянин зарезал двух человек в попытке скрыть убийство СК: житель Петропавловска-Камчатского за один день зарезал двух человек

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Житель Петропавловска-Камчатского с ножом напал на мужчину в ходе конфликта, сообщает пресс-служба СК по региону. По данным ведомства, в попытке скрыть первое преступление, подозреваемый убил второго человека.

14 января текущего года 57-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения в одном из домов по ул. Уссурийской в г. Петропавловске-Камчатском, в ходе конфликта со своим 49-летним знакомым, нанес ему ножевое ранение в область спины, а также множественные удары кулаками и твердым предметом по голове. От полученных травм мужчина скончался в медицинском учреждении, — уточнили в СК.

Второй жертвой стал 45-летний мужчина, который знал о первом убийстве. Фигурант уголовного дела нанес ему множественные удары, мужчина умер на месте происшествия. Нападавшего заключили под стражу, следователи устанавливают детали преступления.

Ранее в городе Ачинске Красноярского края задержали двух местных жителей по подозрению в убийстве 75-летнего мужчины. По версии следствия, пенсионера лишили жизни из-за 1 млн рублей, которые ему задолжал один из подозреваемых.

Следователи установили, что подозреваемые заманили пенсионера под предлогом возврата денег в дом одного из них и поочередно несколько раз ударили его по голове деревянным бруском. Потерявшего сознание мужчину они бросили в кювет.