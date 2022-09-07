Россиянин закрасил «зебру» ради парковочного места во Владивостоке

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Житель Владивостока закрасил пешеходную «зебру» ради парковочного места в своем дворе, сообщает РЕН ТВ. На видеозаписи видно, как мужчина валиком закрашивает пешеходный переход под цвет асфальта. По версии телеканала, россиянин устал от штрафов ГИБДД и жалоб соседей, решив покончить с проблемой самостоятельно.

Водитель, уставший от жалоб соседей и штрафов ГИБДД, решил проблему самостоятельно. Он решил закрасить пешеходный переход, — сообщает телеканал.

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