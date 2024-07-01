Россиянин закопал друга в лесу, а сожительницу расчленил и скинул в ущелье В Приморье мужчина за полгода убил знакомого и сожительницу

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Приморском крае раскрыты два убийства по одному заявлению, сообщает пресс-служба краевого управления Следственного комитета. В начале июня 38-летний житель Дальнегорска убил 55-летнюю сожительницу и сбросил ее расчлененное тело в ущелье, а в декабре 2023 года он убил своего знакомого и спрятал его тело в лесу. Отец последнего обратился в полицию после пропажи сына.

В ходе проведения следственно-оперативных мероприятий установлено, что к исчезновению [мужчины] причастен 38-летний Владимир Иоффе. Он признался, что избил потерпевшего в декабре 2023 года и избавился от тела, переместив его в лесной массив. <...> Помимо этого, стало известно, что также исчезла 55-летняя сожительница обвиняемого. Как оказалось, он убил ее в ходе ссоры в начале июня 2024 года. После этого расчленил и сбросил части тела в ущелье, — рассказали в СКР.

Ранее в городе Новотроицке задержали местного жителя, подозреваемого в убийстве возлюбленной. Он расчленил труп девушки и сообщил о ее пропаже. Сейчас подозреваемый дал признательные показания. Он спрятал части тела по всему городу, поиски останков с его участием ведутся до сих пор.